С поставщика импортных автозапчастей «Содас» требуют 23,5 млн рублей за просрочку договора

Красноярский продавец автозапчастей ИП Бугаева И. А. подал иск в Арбитражный суд Москвы к поставщику импортных автодеталей и масел «Содас» на 23,5 млн рублей. Причина — неисполнение договора о поставке. RB.RU не удалось связаться со сторонами судебного производства.

Предпринимательница подала иск к «Содас» 19 сентября 2023 года о расторжении договора поставки от 12 августа 2022 года и взыскании предоплаты вместе с пенни 23,5 млн рублей. «Содас» решил тоже подать к Бугаевой иск о взыскании €1,2 млн по договору поставки.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Содас» занимается оптовыми поставками импортных автозапчастей и масла, а ИП Бугаева И. А. реализует автопродукцию в розницу.

Тексты исков отсутствуют, поэтому можно сделать только предположительные выводы об отношениях между сторонами: предпринимательница не получила товары к назначенному сроку, а поставщик все же закупил продукцию и требует от Бугаевой ее выкупить, считает председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров.

Эксперт, комментируя шансы сторон получить запрашиваемые суммы, напомнил, что для расторжения договора поставки в суде недостаточно только довода покупателя о нарушении поставщиком сроков поставки (п.2 ст.450 ГК РФ). Договор можно изменить или расторгнуть только:

при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По словам юриста, если текст договора не содержит каких-либо специальных условий его расторжения, то по общим правилам гражданского законодательства пропуск срока поставки не повлечет расторжение договора поставки. Скорее наоборот, суд откажет ИП Бугаевой И. А. в расторжении договора.

Предпринимательнице придется доказывать, что нарушение сроков поставки повлекло для нее такой ущерб, что она в значительной степени лишилась того, на что рассчитывала при заключении сделки, отметил эксперт.

При этом, если срок поставки был значительно нарушен (иск подан спустя год после заключения договора поставки), с учетом ситуации с ростом курса евро, у ИП Бугаевой И. А. возможно будет основание доказать ущерб и расторгнуть договор поставки.

Если значительный рост курса евро и, как следствие, рост рублевой цены, произошел во время нарушения срока поставки, то у ИП Бугаевой И. А. шансы выиграть иск существенно возрастают, оценил Андрей Мисаров.

Досудебное урегулирование по спорам о взыскании является обязательным. Сторона, подающая в арбитражный суд иск, должна приложить к заявлению доказательства о принятии ею мер по досудебному урегулированию.

ИП Бугаева И. А. и ООО «Содас» не смогли договориться внесудебно, а значительный размер взыскиваемых сумм и непродолжительный срок рассмотрения судебного дела позволяет сторонам нести судебные расходы. Подобного рода споры арбитражный суд первой инстанции рассматривает, как правило, в пределах трех месяцев, подытожил Мисаров.

ООО «Содас» зарегистрировано в Москве с 10 ноября 2021 года, руководит организацией Елена Максимкина, до этого — Дмитрий Оберфельд. Выручка в 2022 году составила 164 млн рублей, прибыль — 2,3 млн рублей, следует из данных Rusprofile.

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