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Содержание видеоигр будут контролировать на государственном уровне

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Содержание компьютерных игр будут контролировать на государственном уровне. Указ о создании соответствующего механизма подписал президент РФ. В документе также говорится о замене зарубежных образовательных платформ российскими аналогами.

Содержание видеоигр будут контролировать на государственном уровне

Владимир Путин подписал указ, который подразумевает создание в России механизмов контроля за рынком компьютерных игр. Документ опубликован на портале правовой информации.

Эти механизмы должны исключить неконтролируемое распространение создающих искаженное представление о роли России в мире продуктов, говорится в указе. 

Также в документе сказано о замене зарубежных образовательных платформ российскими аналогами и повышении исторической грамотности граждан РФ.

Результатом исполнения указа ожидается укрепление гражданской идентичности и усиление способности граждан противостоять деструктивному воздействию на традиционные ценности.

Фото на обложке: soul kitchen / Shutterstock

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