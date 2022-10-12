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Российские компании стали чаще покупать софт для слежки за сотрудниками

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские компании, преимущественно госсектора и сферы промышленности, стали активнее покупать софт для слежки за сотрудниками. Спрос на такие программы на рынке вырос на 30% год к году.

Российские компании стали чаще покупать софт для слежки за сотрудниками

О росте спроса на ПО для контроля за работой сотрудников в информационных системах пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные разработчиков этого софта и аналитиков.

Разработчик ПО Staffcop во втором-третьем кварталах 2022 года заметил рост продаж на 11% программ для отслеживания действий сотрудников и их рабочего времени. В компании InfoWatch сообщили об увеличении продаж более чем на 20% за первое полугодие 2022 года.

В аналитическом центре Zecurion заявили о росте продаж софта для слежки за сотрудниками на 30% год к году. По мнению главы центра Владимира Ульянова, результатом работы таких программ может стать получение улик при расследовании утечек и установление виновника этих утечек.

По сведениям нескольких экспертов, особой популярностью такой софт пользуется у компаний сфер государственного, коммерческого и финансового секторов. В будущем спрос на него может вырасти у компаний, чьи сотрудники переехали за рубеж и продолжают работать оттуда, полагают эксперты.

Фото на обложке: Frame Stock Footage / Shutterstock

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