Российские компании стали чаще покупать софт для слежки за сотрудниками

Российские компании, преимущественно госсектора и сферы промышленности, стали активнее покупать софт для слежки за сотрудниками. Спрос на такие программы на рынке вырос на 30% год к году.
О росте спроса на ПО для контроля за работой сотрудников в информационных системах пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные разработчиков этого софта и аналитиков.
Разработчик ПО Staffcop во втором-третьем кварталах 2022 года заметил рост продаж на 11% программ для отслеживания действий сотрудников и их рабочего времени. В компании InfoWatch сообщили об увеличении продаж более чем на 20% за первое полугодие 2022 года.
В аналитическом центре Zecurion заявили о росте продаж софта для слежки за сотрудниками на 30% год к году. По мнению главы центра Владимира Ульянова, результатом работы таких программ может стать получение улик при расследовании утечек и установление виновника этих утечек.
По сведениям нескольких экспертов, особой популярностью такой софт пользуется у компаний сфер государственного, коммерческого и финансового секторов. В будущем спрос на него может вырасти у компаний, чьи сотрудники переехали за рубеж и продолжают работать оттуда, полагают эксперты.
Фото на обложке: Frame Stock Footage /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Закон Галла: почему лучшие продукты создаются на базе простых систем
- 2 CISCO уходит: какие аналоги рынок РФ может предложить бизнесу
- 3 Импортозамещение. 6 ошибок при переходе на отечественный сервер электронной почты и как их избежать
- 4 Чем e-commerce заменить зарубежные сервисы PIM для хранения данных о товарах
- 5 Брошенные проекты: что делать, если подрядчик по разработке больше не может работать с Россией
ВОЗМОЖНОСТИ
12 октября 2022
14 октября 2022
15 октября 2022