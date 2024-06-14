40% руководителей стали обращать внимание на софт-навыки разработчиков

41% руководителей IT-компаний в России стали чаще обращать внимание на «гибкие» или «мягкие» навыки (soft skills) разработчиков. К такому выводу пришли специалисты компании ITQuick и исследовательского центра «Зарплаты.ру», с результатами ознакомился RB.RU.
30% респондентов в 2024 году стали ужесточать требования к опыту работы среди кандидатов. Еще почти столько же отметили снижение числа вакансий и увеличение конкуренции на рынке.
Наиболее важными софт-скиллами для успешной работы разработчика руководители считают: гибкость и умение адаптироваться к изменениям, умение эффективно решать проблемы и принимать решения, работать в команде, эмпатия.
Руководители также предположили, что в будущем вырастет спрос на специалистов в области машинного обучения и искусственного интеллекта, кибербезопасности. При этом 40% управленцев считают, что важность soft skills будет превалировать над техническими навыками.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как оценить объем рынка по методам PAM, TAM, SAM, SOM
- 2 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
- 3 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
- 4 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 5 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024
16 июня 2024