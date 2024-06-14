40% руководителей стали обращать внимание на софт-навыки разработчиков

41% руководителей IT-компаний в России стали чаще обращать внимание на «гибкие» или «мягкие» навыки (soft skills) разработчиков. К такому выводу пришли специалисты компании ITQuick и исследовательского центра «Зарплаты.ру», с результатами ознакомился RB.RU.

30% респондентов в 2024 году стали ужесточать требования к опыту работы среди кандидатов. Еще почти столько же отметили снижение числа вакансий и увеличение конкуренции на рынке.

Наиболее важными софт-скиллами для успешной работы разработчика руководители считают: гибкость и умение адаптироваться к изменениям, умение эффективно решать проблемы и принимать решения, работать в команде, эмпатия.

Руководители также предположили, что в будущем вырастет спрос на специалистов в области машинного обучения и искусственного интеллекта, кибербезопасности. При этом 40% управленцев считают, что важность soft skills будет превалировать над техническими навыками.

Исследование проводилось в период с 25 апреля-20 мая 2024 года среди 2,1 тыс. респондентов-работодателей из ИТ-сектора (руководители компаний и начальники отделов) в возрасте 25-55 лет. География – города-миллионники России.

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