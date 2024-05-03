Эксперты назвали причины медленного перехода СМБ на отечественный софт

Российский средний и малый бизнес (СМБ) в 2024 году сможет достичь уровня импортозамещения софта лишь на 25%. Вместе с тем, крупные компании в течение следующих нескольких лет смогут заместить зарубежные решения на 75%. Главной причиной относительно низкого показателя первых стали недостаток финансирования для миграции и дефицит кадров.

В среднем на сегодняшний день уровень замещения зарубежного софта в крупных компаниях составляет 35-50%, показало исследование интегратора «К2Тех» и банка для бизнеса «Бланк», результаты которого приводит Forbes.

За 2023 год количество российских решений на больших предприятиях и в крупных организациях увеличилось на 15%. При этом в структурах малого и среднего бизнеса переход на отечественные продукты происходит медленнее. Так, число российских решений в этом сегменте увеличилось в 2023 году на 10 процентных пунктов по сравнению с 2022-м — с 7% до 17%.

На основании этой динамики специалисты полагают, что в 2024 году компании СМБ достигнут уровня замещения не более чем в 25%.

По данным экспертов, ключевым драйвером миграции компаний крупного бизнеса на российский софт являются законодательные изменения. В частности, указом президента предприятия критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны полностью перейти на российское ПО к 1 января 2025 году.

Но не все такие организации производят системный переход. 32% опрошенных сообщили об отсутствии целенаправленного процесса миграции. Таким образом, треть организаций реализуют проекты по частичной замене решений, либо вовсе не нуждаются в переходе на другую инфраструктуру.

Больше половины респондентов все еще пользуются иностранными продуктами, поддерживая их своими силами и средствами сервисных партнеров либо через параллельный импорт.

Также более половины (64%) уверены, что в сегодняшних реалиях невозможно полноценно заменить те продукты, к которым они привыкли без ущерба для привычного функционала.

Что касается МСБ, они на сегодняшний день больше всего нуждаются в инфраструктурных решениях (офисные пакеты, виртуализация, системы резервного копирования), системах класса MES, корпоративных информационных системах и решениях по продвинутой аналитике и информационной безопасности.

Главным образом, переход тормозят недостаток финансирования (44%) и дефицит квалифицированных специалистов (22%).

Исследование проводилось среди 116 предпринимателей российских компаний с оборотом свыше 10 млрд рублей в год. Выборочно были проанализированы более 1 тыс. проектов и запросов с рынка по фокусным темам обзора. Также авторы работы опросили 2,5 тыс. предпринимателей из сегмента МСБ.

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