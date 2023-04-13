SoftBank продаст почти всю долю в капитале Alibaba Group

Один из крупнейших акционеров Alibaba Group продаст почти всю свою долю в компании. SoftBank сократит присутствие в капитале Alibaba с текущих 15% до 3,8%. На этой новости акции китайского гиганта падали более чем на 5%.
О намерении японского конгломерата SoftBank избавиться от почти всей своей доли в одной из крупнейших мировых компаний сообщила газета Financial Times.
На данный момент SoftBank принадлежит 15% в капитале Alibaba Group. Холдинг планирует сократить долю до 3,8%, потому что упадок на рынке снижает стоимость его инвестиций в технологические компании, пишет газета.
После новостей о сокращении доли SoftBank акции Alibaba Group на гонконгской бирже падали на 5,2%. На момент публикации ценные бумаги компании показывали рост на 3,9% на торгах в Нью-Йорке.
В 2023 году SoftBank уже продал акций Alibaba на $7,2 млрд, в 2022 году холдинг реализовал акции компании на $29 млрд. SoftBank изначально ранее владел 34% акций Alibaba Group. В 2022 году доля была снижена с 23,7% до текущих 15%.
Фото на обложке: xalien /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
14 апреля 2023
14 апреля 2023
14 апреля 2023