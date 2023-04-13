SoftBank продаст почти всю долю в капитале Alibaba Group

Один из крупнейших акционеров Alibaba Group продаст почти всю свою долю в компании. SoftBank сократит присутствие в капитале Alibaba с текущих 15% до 3,8%. На этой новости акции китайского гиганта падали более чем на 5%.

О намерении японского конгломерата SoftBank избавиться от почти всей своей доли в одной из крупнейших мировых компаний сообщила газета Financial Times.

На данный момент SoftBank принадлежит 15% в капитале Alibaba Group. Холдинг планирует сократить долю до 3,8%, потому что упадок на рынке снижает стоимость его инвестиций в технологические компании, пишет газета.

После новостей о сокращении доли SoftBank акции Alibaba Group на гонконгской бирже падали на 5,2%. На момент публикации ценные бумаги компании показывали рост на 3,9% на торгах в Нью-Йорке.

В 2023 году SoftBank уже продал акций Alibaba на $7,2 млрд, в 2022 году холдинг реализовал акции компании на $29 млрд. SoftBank изначально ранее владел 34% акций Alibaba Group. В 2022 году доля была снижена с 23,7% до текущих 15%.

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