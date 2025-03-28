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Nikkei узнала о планах японской Softbank вложить более $1 трлн в развитие ИИ в США

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Японский холдинг Softbank намерен создать промышленные парки для ИИ по всей территории США и инвестировать в развитие искусственного интеллекта в этой стране более $1 трлн. Об этом сообщила японская газета Nikkei.
Nikkei узнала о планах японской Softbank вложить более $1 трлн в развитие ИИ в США
  1. Новости

По данным издания, основатель и гендиректор Softbank Масаеси Сон собирается посетить США, чтобы обсудить свои идеи по созданию таких индустриальных парков. На этих предприятиях, пишет газета, вероятно, будут использоваться ИИ-роботы, которые будут работать автономно из-за нехватки рабочей силы в стране.

  • В середине января Softbank совместно с OpenAI и Oracle объявили о том, что планируют инвестировать $500 млрд в проект в сфере искусственного интеллекта Stargate. Предполагается, что первоначальные инвестиции составят до $100 млрд, а в дальнейшем вырастут до $500 млрд.
  • Президентом Stargate должен стать Сон. Первым объектом в рамках инициативы будет центр обработки данных площадью свыше 9 га в Техасе. За подготовку дата-центров будет отвечать специализирующаяся на этом Oracle.
  • По словам президента США Дональда Трампа, Stargate должен создать «физическую и виртуальную инфраструктуру для поддержки [разработки] ИИ следующего поколения». Политик отмечал, что проект позволит создать до 100 тыс. новых рабочих мест для американцев.

Фото на обложке: NP27 / Shutterstock / FOTODOM

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