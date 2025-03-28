Nikkei узнала о планах японской Softbank вложить более $1 трлн в развитие ИИ в США

По данным издания, основатель и гендиректор Softbank Масаеси Сон собирается посетить США, чтобы обсудить свои идеи по созданию таких индустриальных парков. На этих предприятиях, пишет газета, вероятно, будут использоваться ИИ-роботы, которые будут работать автономно из-за нехватки рабочей силы в стране.

В середине января Softbank совместно с OpenAI и Oracle объявили о том, что планируют инвестировать $500 млрд в проект в сфере искусственного интеллекта Stargate. Предполагается, что первоначальные инвестиции составят до $100 млрд, а в дальнейшем вырастут до $500 млрд.

Президентом Stargate должен стать Сон. Первым объектом в рамках инициативы будет центр обработки данных площадью свыше 9 га в Техасе. За подготовку дата-центров будет отвечать специализирующаяся на этом Oracle.

По словам президента США Дональда Трампа, Stargate должен создать «физическую и виртуальную инфраструктуру для поддержки [разработки] ИИ следующего поколения». Политик отмечал, что проект позволит создать до 100 тыс. новых рабочих мест для американцев.

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