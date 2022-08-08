SoftBank сообщил о втором подряд квартальном убытке инвестиционного фонда Vision Fund

Японский SoftBank сообщил втором подряд квартальном убытке инвестиционного фонда Vision Fund. Оба они – рекордные: в первом квартале компания лишилась $26,2 млрд, во втором – $23,4 млрд.
Об убытках, которые понесла SoftBank Group, говорится в квартальном отчете компании.
В первом квартале японский холдинг зафиксировал чистый убыток в $26,2 млрд, что стало рекордной суммой в истории SoftBank Group. Второй квартал компания снова отработала в убыток – на этот раз $23,4 млрд. $6 млрд из них – результат падения японской иены.
SoftBank фиксирует убытки своего инвестиционного фонда Vision Fund, который специализируется на вложениях в компании технологического сектора. Фонд теряет деньги из-за падения стоимости ценных бумаг компаний, которое происходит из-за опасений инвесторов по поводу рисков рецессии мировой экономики.
Основатель SoftBank Group Масаеси Сона предупредил о возможных сокращениях штата, операционных расходах, а также о повышенной избирательности компании в новых инвестициях.
Фото на обложке: NYCStock /
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