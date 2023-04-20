Softline купил три компании–разработчика бизнес–приложений у ГК «Аплана»

Поставщик IT-решений и сервисов Softline купил у группы компаний «Аплана» три компании-разработчика корпоративных приложений для бизнеса. В сделку вошли контрольные пакеты акций в компаниях и права на их программные продукты.
Группа компаний Softline приобрела контрольные пакеты акций трех компаний-разработчиков корпоративных приложений для бизнеса у ГК «Аплана». О сделке сообщили в пресс-службе Softline.
В собственность Softline перешли:
- АО «Босс Кадровые системы» – разработчик решения для автоматизации кадрового учета;
- ООО «Робин» – производитель платформы для автоматизации бизнес-процессов с использованием чат-ботов;
- ООО «Преферентум» – создатель платформы для интеллектуальной обработки неструктурированных данных.
В сделку также вошли права на произведенные компаниями программные продукты, уточнили в Softline.
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