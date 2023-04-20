Поставщик IT-решений и сервисов Softline купил у группы компаний «Аплана» три компании-разработчика корпоративных приложений для бизнеса. В сделку вошли контрольные пакеты акций в компаниях и права на их программные продукты.

Softline купил три компании–разработчика бизнес–приложений у ГК «Аплана»