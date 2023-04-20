Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Softline купил три компании–разработчика бизнес–приложений у ГК «Аплана»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Поставщик IT-решений и сервисов Softline купил у группы компаний «Аплана» три компании-разработчика корпоративных приложений для бизнеса. В сделку вошли контрольные пакеты акций в компаниях и права на их программные продукты.

Softline купил три компании–разработчика бизнес–приложений у ГК «Аплана»

Группа компаний Softline приобрела контрольные пакеты акций трех компаний-разработчиков корпоративных приложений для бизнеса у ГК «Аплана». О сделке сообщили в пресс-службе Softline.

В собственность Softline перешли:

  1. АО «Босс Кадровые системы» – разработчик решения для автоматизации кадрового учета;
  2. ООО «Робин» – производитель платформы для автоматизации бизнес-процессов с использованием чат-ботов;
  3. ООО «Преферентум» – создатель платформы для интеллектуальной обработки неструктурированных данных.

В сделку также вошли права на произведенные компаниями программные продукты, уточнили в Softline.

Фото на обложке: tadviser

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Employee experience: как привлечь и удержать сотрудника в компании
  2. 2 Сооснователь «Учи.ру» Иван Коломоец получил контроль в онлайн-школе LinguaLeo — «Ведомости»
  3. 3 Российский бизнес Group-IB выкупил локальный менеджмент
  4. 4 Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
  5. 5 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
DeepFoodTech Conference
Кто производит еду будущего?
Узнать

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2023

DatsArt Space

20 апреля 2023

IE Venture Day Berlin 2023

20 апреля 2023

К.О.Д. Кастинг креативных проектов

Все ВОЗМОЖНОСТИ