Венчурный фонд Softline вложит до 1 млрд рублей в перспективные edtech-проекты

Softline Venture Partners запускает отбор технологических проектов в сегменте edtech на инвестирование. Общий объем вложений составит 1 млрд рублей. В фонде указывают, что 2023 год был не самым удачным для сферы edtech, поэтому Softline Venture Partners решил поддержать индустрию. Об этом RB.RU сообщил представитель организации.

Прошедшие отбор проекты смогут пользоваться каналами продаж группы Softline, получат синергию с Академией Softline, а также доступ к базе корпоративных заказчиков. Максимальную сумму инвестиций в один проект в фонде не назвали, уточнив, что это будет зависеть от бизнеса и показателей претендента на вложения.

Требования к компаниям-претендентам:

Наличие готового продукта с доказанной ценностью;

создание контента в сфере ИИ, ИБ;

годовой оборот от 50 млн рублей;

рост финансовых показателей год к году;

наличие платформенных решений с подписочной моделью В2В или В2С;

ориентир на обучение совершеннолетних или получающих среднее или дополнительное образование.

Компании оцениваются по критериям инноваций, потенциала для роста и конкурентных преимуществ. Окончание приема заявок — в июне 2024 года.

В 2023 году направление edtech заняло лишь восьмое место по объемам инвестиций, отмечает глава Softline Venture Partners Елена Волотовская.

«Так что, мы решили поддержать индустрию в 2024 г., ведь высокий уровень образования является одним из приоритетов развития государства. Кроме того, считаем сам сектор перспективным для инвестиций, его потенциал далеко еще не исчерпан», — объяснила глава фонда намерения поддержать образовательные проекты.

В конце марта Softline Venture Partners вложил 100 млн рублей в решение в области защиты данных компании RebrandyCо. Findler собирает в интернете, в том числе в теневом сегменте, сведения о цифровых активах заказчика.

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