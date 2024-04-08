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Венчурный фонд Softline вложит до 1 млрд рублей в перспективные edtech-проекты

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Softline Venture Partners запускает отбор технологических проектов в сегменте edtech на инвестирование. Общий объем вложений составит 1 млрд рублей. В фонде указывают, что 2023 год был не самым удачным для сферы edtech, поэтому Softline Venture Partners решил поддержать индустрию. Об этом RB.RU сообщил представитель организации. 

Венчурный фонд Softline вложит до 1 млрд рублей в перспективные edtech-проекты

Прошедшие отбор проекты смогут пользоваться каналами продаж группы Softline, получат синергию с Академией Softline, а также доступ к базе корпоративных заказчиков. Максимальную сумму инвестиций в один проект в фонде не назвали, уточнив, что это будет зависеть от бизнеса и показателей претендента на вложения.

Требования к компаниям-претендентам:

  • Наличие готового продукта с доказанной ценностью;
  • создание контента в сфере ИИ, ИБ;
  • годовой оборот от 50 млн рублей;
  • рост финансовых показателей год к году;
  • наличие платформенных решений с подписочной моделью В2В или В2С;
  • ориентир на обучение совершеннолетних или получающих среднее или дополнительное образование.

Компании оцениваются по критериям инноваций, потенциала для роста и конкурентных преимуществ. Окончание приема заявок — в июне 2024 года.

В 2023 году направление edtech заняло лишь восьмое место по объемам инвестиций, отмечает глава Softline Venture Partners Елена Волотовская.

«Так что, мы решили поддержать индустрию в 2024 г., ведь высокий уровень образования является одним из приоритетов развития государства. Кроме того, считаем сам сектор перспективным для инвестиций, его потенциал далеко еще не исчерпан», — объяснила глава фонда намерения поддержать образовательные проекты.

В конце марта Softline Venture Partners вложил 100 млн рублей в решение в области защиты данных компании RebrandyCо. Findler собирает в интернете, в том числе в теневом сегменте, сведения о цифровых активах заказчика.

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

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