Softline приобрела разработчика платежных терминалов «Инверсум»

Группа Softline объявила о приобретении разработчика платежных терминалов «Инверсум». 100% вендора платежного оборудования приобрела «дочка» компании «Скай Технолоджис», сообщили RB.RU в пресс-службе Softline.
Компании уже анонсировали будущий совместный продукт, это будет линейка платежных терминалов на основе оборудования и ПО отечественного производства.
«Инверсум» производит оборудование для POS-терминалов и имеет пятилетний опыт работы на рынке. Совместно со «Скай Технолоджис», которая специализируется на разработке ПО для POS-терминалов, компания намерена выпустить первую на отечественном рынке импортонезависимую линейку платежных терминалов.
В настоящее время «Инверсум» уже получила часть конструкторской документации и сертификатов безопасности, которые требуются для создания платежных устройств.
В портфеле «Скай Технолоджис» — решения для управления устройствами, система удаленной загрузки криптоключей и платежная платформа с 85 тыс. подключенных устройств.
По словам гендиректора Softline Владимира Лаврова, сделка соответствует M&A-стратегии, которую проводит компания.
Фото на обложке: Vladeep /
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