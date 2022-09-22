Международный поставщик IT-решений Softline приобрела турецкого партнера Microsoft по облачным сервисам — компанию Markonet. На днях стороны подписали соглашение.
Покупка позволит Softline укрепить свой существующий бизнес на развивающемся турецком рынке информационно-коммуникационных технологий, стоимость которого в 2021 году оценивали в $29,9 млрд, передает ТАСС.
Makronet основали в 2000 году. Компания является поставщиком IT-решений, специализирующихся исключительно на облачных технологиях Microsoft. В дополнение к этому также предлагает услуги по управлению программными активами и услуги безопасности общего регламента по защите данных (GDPR).
В 2021 финансовом году оборот Softline достиг $2,2 млрд. Прошлой осенью компания провела IPO на Лондонской бирже. С конца 2020 финансового года поставщик приобрел несколько компаний с общим годовым оборотом около $200 млн. И еще о пяти приобретениях объявлено с начала 2022 года.
Фото на обложке: Adriano Castelli /
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