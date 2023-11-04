СМИ: российские власти не разрешили Softline выкупить акции Мосбиржи у ЕБРР

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций не одобрила сделку по продаже доли Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) группе Softline. ЕБРР принадлежит 5,3% акций биржи.

Как сообщает Frank Media со ссылкой на два источника, знакомых с решением комиссии, у властей «есть вопросы» относительно способности Softline выкупить акции Мосбиржи. Третий источник, близкий к одной из сторон, подтвердил, что «сделка, действительно, не закрыта».

Один из собеседников издания рассказал, что правкомиссия не позволит Softline быть «единственным покупателем», поэтому группа ищет партнера, с которым еще раз попытается получить разрешение на сделку.

«Softline не устроил Минфин как покупатель, один Softline пакет Мосбиржи у ЕБРР выкупить не сможет», — добавил один из источников.

Кроме того, по его словам, правительство планирует взимать с ЕБРР повышенный взнос в бюджет «на уровне 50%», чтобы «хоть немного» компенсировать средства, вложенные в банк.

В конце октября Forbes писал, что правительство одобрило сделку между ЕБРР и Softline. Тогда сообщалось, что подкомиссия затребовала при рассмотрении дисконт в 60% к биржевой стоимости доли в Мосбирже, а также взяла exit tax в размере 20%.

ЕБРР вошел в капитал Мосбиржи в 2012 году, когда приобрел 6,3% акций торговой площадки. Согласно данным на апрель 2023 года, банку принадлежит доля в 5,3%.

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