Международная IT-компания Softline продала российскую часть бизнеса ее основателю за $1

Поставщик решений и услуг в сфере цифровой трансформации и безопасности Softline объявил о завершении сделки по продаже российской части бизнеса его основателю Игорю Боровикову, сообщили в пресс-службе компании. В России разработчик продолжит деятельность под брендом «Группа компаний Softline».
О решении разделить бизнес компания сообщила 7 октября. Разделение осуществлено через продажу SLR Игорю Боровикову за $1 и размытие его доли и SGI Limited в компании.
«Таким образом, доля основателя (и доля SGI Limited) в компании будет размыта в результате разделения, и ожидается, что после завершения разделения она снизится до 44%. Разделение проводится, учитывая соотношение стоимости бизнеса Softline в России и за пределами России как 1:3», — уточняется на сайте компании.
Из-за размытия стоимости планируется бонусная эмиссия для держателей ценных бумаг. Отмечается, что выделение российского бизнеса позволит переориентироваться на отечественные и дружественные рынки. В компании также указали, что рассчитывают установить справедливую стоимость ценных бумаг на Мосбирже.
Главным направлением развития станет разработка собственного ПО и решений вендоров, доступных на территории страны. Группа компаний продолжит проекты в области информационной безопасности и цифровой трансформации. Планируется развитие облака Softline Cloud и производство аппаратного обеспечения под брендом Inferit.
В течение пяти лет «Группа компаний Softline» рассчитывает увеличить штат разработчиков с двух тысяч до пяти.
В ближайшее время будет сформирован совет директоров, в который войдут восемь человек. Генеральным директором останется Владимир Лавров.
Фото на обложке: Akira Kaelyn /
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