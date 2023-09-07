Структура Softline планирует заняться разработкой телеком-оборудования

ООО «Софтлайн проекты» учредило компанию ООО БВПГ для исследований и выпуска телекоммуникационного оборудования. Среди соучредителей и глава «ИРЭ-Плюса» — российской структуры международного холдинга IPG Photonics — Николай Евтихеев.
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» — крупнейший в России производитель лазерного промышленного и медицинского оборудования. ООО выпускает и телекоммуникационное оборудование по технологии DWDM.
Эксперты полагают, что новая компания нужна для облегчения признания оборудования отечественным. Один из собеседников допустил, что новая структура необходима скорее в качестве посредника, чтобы «ИРЭ-Полюс» сохранил доступ к зарубежным технологиям».
Фото на обложке: Unsplash
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