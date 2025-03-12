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«Софтлайн» инвестировал в конструктор онлайн-курсов для бизнеса ScrollTool

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Дочерний венчурный фонд российского интегратора «Софтлайн» ― Softline Venture Partners ― вложился в российскую компанию ScrollTool, разрабатывающую конструктор онлайн-курсов и интерактивных тренажеров для корпоративного обучения. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фонда и сооснователь ScrollTool Виталий Пинигин.
«Софтлайн» инвестировал в конструктор онлайн-курсов для бизнеса ScrollTool
  1. Новости

Сумма сделки не раскрывается. По данным источника газеты в одной из инвесткомпаний, в 2024 году ScrollTool искал инвесторов, готовых вложить в проект 5 млн рублей.

Инвестиция в ScrollTool — часть стратегии фонда. Ранее Softline Venture Partners заявлял о планах вложить до 1 млрд рублей в EdTech-стартапы с готовым продуктом, годовым оборотом не менее 50 млн рублей и стабильным ростом финансовых показателей.

Сколько это стоит? Основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах в разговоре с «Ведомостями» оценил стартап в 50 млн рублей. По оценке сооснователя системы управления обучением Evolve Станислава Сучкова, стартап может стоить 50–100 млн рублей.

  • ScrollTool позволяет создавать онлайн-курсы в формате лонгридов и интерактивные тренажеры с использованием ИИ-помощников для генерации текстов и изображений. Сервис интегрируется с популярными LMS-системами, такими как Teachbase.ru и Moodle, а также имеет открытое API для подключения к HR-порталам.
  • За 2,5 года с момента появления ScrollTool привлек более 100 клиентов, включая «Самокат», «М.видео-Эльдорадо», «Академию ПСБ» и Winline, рассказал представитель Softline Venture Partners. По его словам, за 2024 год компания выросла в четыре-пять раз.
  • По данным исследовательского агентства Smart Ranking, рынок корпоративного EdTech в 2024 году оценивается в 7-8 млрд рублей, за год он вырос на 20%. Лидерами сегмента остаются iSpring и WebSoft, контролирующие значительную долю рынка.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock/ FOTODOM

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