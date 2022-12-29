Минцифры прорабатывает возможность принудительно лицензировать зарубежный софт

Минцифры вместе с участниками IT-рынка готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого прекратили работу в России. Российские компании смогут оплачивать ПО через спецсчета до востребования правообладателя

Замминистра Максим Паршин на совещании 28 декабря сообщил, что предложение прорабатывается в закрытом от рынка режиме, речь идет «об отдельном законопроекте», узнал «Коммерсантъ».

По словам собеседника газеты, с одной стороны инициатива «декриминализует» нелегальное использование софта зарубежных компаний, прекративших поддержку и обновление софта в России, а с другой — запустит механизм его принудительного лицензирования.

При этом уточняется, что российские компании смогут оплачивать ПО через спецсчета до востребования правообладателя. Представители IT-отрасли разделились во мнении: одни из них считают, что проект замедлит импортозамещение, другие уверены в том, что он позволит сохранить работоспособность критических IT-систем.

Адвокат Pen & Paper Виктор Рыков сказал, что в Гражданском кодексе уже имеются основания для принудительного лицензирования, но оно может быть использовано только в определенных случаях.

Например, это может применяться в отношении лицензий на изобретения, промышленных образцов, полезных моделей и селекционных достижений, а сама лицензия предоставляется по решению суда. Поэтому запуск нового проекта потребует внесение изменений в ГК.

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