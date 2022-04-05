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В России запустят маркетплейс отечественного программного обеспечения

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Минцифры открыло прием заявок от разработчиков на размещение продуктов на маркетплейсе российского программного обеспечения (ПО), сообщила пресс-служба министерства. Площадку планируется запустить в апреле 2022 года.

В России запустят маркетплейс отечественного программного обеспечения

Заявку можно подать с помощью электронной формы на «Госуслугах». Для ее заполнения необходимо авторизоваться на портале в качестве юрлица.

Чтобы попасть на маркетплейс, продукт должен быть включен в реестр российского ПО, пояснил замглавы Минцифры Максим Паршин. При заполнении формы нужно будет ввести его регистрационный номер. При этом остальные сведения, содержащиеся в реестре, дублировать не придется, они впоследствии будет «подтянуты» автоматически.

В Минцифры рассчитывают, что маркетплейс станет удобной площадкой для взаимодействия разработчиков и заказчиков российского ПО. На странице продукта будут находиться сведения о его функционале, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системам, а также информация о том, какое зарубежное решение он может заменить, сообщили в Минцифры.

Площадку планируется запустить в апреле 2022 года.

Фото на обложке: Indypendenz / Shutterstock

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