Российские разработчики ПО выступили против легализации пиратского софта

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) выступили против легализации нелицензионного софта. Эта инициатива может привести к негативным последствия для отечественного IT-бизнеса и навредить импортозамещению.

Об этом говорится в письме министру цифрового развития Максуту Шадаеву, которое подписали руководители четырех профильных ассоциаций — президент «Руссофта» Валентин Макаров, исполнительные директора АПКИТ и АРПП «Отечественный софт» Николай Комлев и Ренат Лашин, а также директор НП «Поставщиков программных продуктов» Дмитрий Соколов. Письмо было направлено 9 марта 2022 года, сообщил Forbes.

Авторы письма утверждают, что инициатива поставит российских разработчиков в условия недобросовестной конкуренции, поскольку использовать нелицензионный иностранный софт компании смогут бесплатно, а за российские решения придется платить. Для отечественных IT-компаний это грозит разрушением бизнеса, а для государства — усилением технологической зависимости от иностранных разработок.

Кроме того, в ответ на легализацию нелицензионного ПО западные стран могут либо ввести аналогичное решение по бесплатному использованию российского софта за рубежом, либо полностью запретить его использование. По мнению представителей IT-отрасли, это ухудшит положение отечественных разработчиков и мотивирует их к переезду за границу.

Также в ассоциациях предупредили, что Россия может потерять репутацию цивилизованного государства, которое борется с пиратством. Продолжить соблюдение интеллектуальных прав нужно на перспективу, считают в отрасли. Если ситуация на Украине стабилизируется, ЕС и США вернутся к нормализации отношений с Россией, а отказ от этих норм помешает компаниям продвигаться на глобальном рынке. Легализация нелицензионного софта кроет в себе и другие негативные последствия. Например, это позволит киберпреступникам встраивать в софт на файлообменниках различное вредоносное ПО, отметил директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский. По словам председателя Совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, крупному бизнесу будет сложно заменить масштабные зарубежные IT-решения, которые он использовал в своей работе, российскими аналогами. Речь идет о банках, ритейлерах и других крупных сетях. Фото на обложке: SuperOhMo / Shutterstock