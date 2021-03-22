Отчаявшиеся соискатели готовы работать на кибермошенников — исследование

Команда исследователей компании Check Point Software Technologies обнаружила рост объявлений о поиске работы в даркнете и на хакерских форумах. За последний квартал ежемесячно появляется от 10 до 16 новых подобных сообщений, рассказали RB.ru в компании.

Исследователи связывают ситуацию с отчаянием людей, которые не могут найти работу и испытывают финансовые сложности из-за пандемии.

По данным Check Point, обычно хакеры размещают свои «вакансии» в даркнете и на специализированных форумах. Но с начала 2021 года зафиксирована противоположная тенденция — соискатели сами размещают объявления о том, что готовы работать на кибермошенников.

«Это действительно может стать проблемой для всех. Коллеги фиксировали случаи таких предложений по всему миру, а значит, и людям, и организациям нужно быть очень внимательными и еще больше заботиться о своей безопасности в сети», — отметил глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.

Эксперты выбрали несколько хакерских форумов и мониторили их несколько последних месяцев. Было выявлено, что количество сообщений от соискателей на этих форумах постоянно росло.

Например, соискатель из России говорит, что находится в тяжелом финансовом положении и предлагает свои услуги в сфере «обналичивания денег, DDOS, безопасности» и обещает не задавать слишком много глупых вопросов.

Еще один соискатель в своем объявлении написал, что «готов на любую возможную работу» и находится «дома 24 часа в сутки, 7 дней в неделю из-за этой пандемии».

Другой человек «готов быть отправителем, обналичивать деньги ... быть рейдером, ... курьером».

25-летняя женщина из Украины, которая «имеет опыт кибермошенничеств в сфере логистики, продаж и оптовой торговли», понимает риски, связанные с выполнением такой работы, и ищет должность с ежемесячной оплатой.

Даркнет — это часть интернета, которая не видна поисковым системам и дает доступ через анонимные браузеры.

Check Point Software Technologies — поставщик решений по кибербезопасности для государственных и частных компаний по всему миру.

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Фото на обложке: BeeBright / Shutterstock