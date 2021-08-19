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Sokolov запустил виртуальную примерку ювелирных украшений по технологии израильской компании

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Ювелирный бренд Sokolov стал первым на рынке российского ювелирного ритейла, кто запустил сервис виртуальной примерки, сообщила пресс-служба компании. Функция доступна на сайте сети. В ближайшее время виртуальная примерка также будет запущена в мобильном приложении для iOs и Android.

Sokolov запустил виртуальную примерку ювелирных украшений по технологии израильской компании

На данный момент в интернет-магазине Sokolov можно примерить с помощью технологий дополненной реальности более 2 тысяч колец. До конца 2021 года ритейлер планирует расширить функционал сервиса для браслетов и часов.

Сегодня онлайн-продажи занимают уже 30% в обороте Sokolov и продолжают расти. В компании отметили важность развития конкурентных преимуществ для ритейла на фоне роста e-commerce. 

Даже первые тесты AR-функционала показали 20% рост конверсии из карточки продукта в покупку и рост среднего чека, отметили в компании. По данным ритейлера, функционал более востребован потребителями категорий товаров выше средней ценовой категории — от 20 тысяч рублей.

В основе внедренной в Sokolov виртуальной примерки лежит технология израильской компании Inova Diamonds, чьим решением пользуются также мировые лидеры ювелирной отрасли, такие как Michael Hill, Elumeo, Rare Carat, Jumelo, Baunat и другие.

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Фото на обложке: PhaiApirom / Shutterstock

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