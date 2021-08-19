Sokolov запустил виртуальную примерку ювелирных украшений по технологии израильской компании

Ювелирный бренд Sokolov стал первым на рынке российского ювелирного ритейла, кто запустил сервис виртуальной примерки, сообщила пресс-служба компании. Функция доступна на сайте сети. В ближайшее время виртуальная примерка также будет запущена в мобильном приложении для iOs и Android.

На данный момент в интернет-магазине Sokolov можно примерить с помощью технологий дополненной реальности более 2 тысяч колец. До конца 2021 года ритейлер планирует расширить функционал сервиса для браслетов и часов.

Сегодня онлайн-продажи занимают уже 30% в обороте Sokolov и продолжают расти. В компании отметили важность развития конкурентных преимуществ для ритейла на фоне роста e-commerce.

Даже первые тесты AR-функционала показали 20% рост конверсии из карточки продукта в покупку и рост среднего чека, отметили в компании. По данным ритейлера, функционал более востребован потребителями категорий товаров выше средней ценовой категории — от 20 тысяч рублей.

В основе внедренной в Sokolov виртуальной примерки лежит технология израильской компании Inova Diamonds, чьим решением пользуются также мировые лидеры ювелирной отрасли, такие как Michael Hill, Elumeo, Rare Carat, Jumelo, Baunat и другие.

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