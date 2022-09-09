Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ювелирная компания Sokolov намерена до конца 2022 года выпустить облигации

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ювелирная группа Sokolov до конца 2022 года намерена выпустить первый облигационный заем. Параметры размещения утвердят позднее.

Ювелирная компания Sokolov намерена до конца 2022 года выпустить облигации

Параметры будут зависеть от потребностей компании в фондировании и экономической ситуации в конкретный момент. Компании сейчас нужно примерно 5 млрд рублей для расширения розничной торговли, сообщили «Ведомости».

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин сказал, что разместить облигации в размере 5 млрд руб. при EBITDA в 2,3 млрд руб. будет проблематично.

Специалисты предупреждают, что успех размещения будет зависеть от выбора организаторов, открытости компании, ее финансового положения, наличия и уровня кредитного рейтинга.

За первые полгода оборот розницы Sokolov вырос в три раза и достиг 9,6 млрд рублей. А продажи через мобильное приложение и сайт увеличились в четыре раза и делают уже половину розничного оборота компании.

По данным аналитического центра Sokolov, в январе-июне рынок офлайн-продаж ювелирки составил 140 млрд рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Путин ограничил операции с долями в российских ООО для резидентов «недружественных» стран
  2. 2 Россияне рекордно закупились китайским юанем
  3. 3 Новые iPhone поставят в Россию по параллельному импорту
  4. 4 Звукозаписывающая студия Sony Music уходит из России
  5. 5 ЦБ обсуждает возможность компенсировать потери инвесторов за счет активов нерезидентов
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

10 сентября 2022

Open Брикс

10 сентября 2022

«Носороги НТИ»

11 сентября 2022

Steel Start 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ