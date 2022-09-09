Ювелирная компания Sokolov намерена до конца 2022 года выпустить облигации

Ювелирная группа Sokolov до конца 2022 года намерена выпустить первый облигационный заем. Параметры размещения утвердят позднее.
Параметры будут зависеть от потребностей компании в фондировании и экономической ситуации в конкретный момент. Компании сейчас нужно примерно 5 млрд рублей для расширения розничной торговли, сообщили «Ведомости».
Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин сказал, что разместить облигации в размере 5 млрд руб. при EBITDA в 2,3 млрд руб. будет проблематично.
Специалисты предупреждают, что успех размещения будет зависеть от выбора организаторов, открытости компании, ее финансового положения, наличия и уровня кредитного рейтинга.
За первые полгода оборот розницы Sokolov вырос в три раза и достиг 9,6 млрд рублей. А продажи через мобильное приложение и сайт увеличились в четыре раза и делают уже половину розничного оборота компании.
По данным аналитического центра Sokolov, в январе-июне рынок офлайн-продаж ювелирки составил 140 млрд рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Фото на обложке: Unsplash
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