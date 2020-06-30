Бывший директор образовательных программ Mail.ru Group вложил 15 млн рублей в HR-проект Sola

Бывший директор образовательных программ Mail.ru Group Дмитрий Волошин инвестировал 15 млн рублей в российский проект Sola . Деньги пойдут на запуск мобильной системы онбординга, сообщает телеграм-канал «Русский венчур».

Волошин подтвердил Rusbase сделку. Она была закрыта в июне этого года.

По данным ЕГРЮЛ, Волошину принадлежит 5% в ООО «Сола». 95% у гендиректора и основательницы компании Лидии Щербаненко.

ООО «Сола» было зарегистрировано в Москве в 2018 году. Компания занимается разработкой компьютерного ПО.

Sola разработала wellbeing-платформу для HR. Сервис помогает сотрудникам вести здоровый образ жизни, управлять стрессом и повышать уровень энергии.

Стартап предлагает клиентам шесть wellbeing-программ: управление стрессом, здоровое питание, энергичность, сон, управление вниманием и полезные привычки. Каждая программа идет один месяц. Все сотрудники участвуют в одной программе одновременно.

«Сотрудники слушают онлайн-лекции экспертов, выполняют задания, проходят тесты в мобильном приложении, получают статьи на почту, зарабатывают награды», — говорится в описании на сайте компании.

По собственным данным, в числе клиентов Сбербанк, МТС, PwC.