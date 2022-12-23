«Дочка» «Ростелекома» приобрела «Новые технологии безопасности»

«Дочка» «Ростелекома» — «РТК-Солар» — приобрела разработчика систем для управления правом доступа в информсистемы «Новые технологии безопасности». Сделка поможет компании увеличить выручку профильного направления на 30% к концу 2023 года.

Сумма сделки не раскрывается. Участники рынка оценивают актив на уровне 1 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

По мнению собеседников издания, разработчик поможет «Ростелекому» усилить инфраструктуру платформу «Госуслуги». Эксперты назвали сделку примером консолидации на рынке информбезопасности, предположив, что тренд усилится.

«Новые технологии безопасности» учредили в 2009 году. Выручка от продаж за 2021 год составила 261,2 млн рублей, чистая прибыль — 171 млн рублей. Компании принадлежат товарные знаки Safeconnect и системой контроля Safeinspect.

Фото на обложке: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock