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Группа «Солар» приобрела долю в IT-компании Secure-T

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ГК «Солар» приобрела долю в IT-компании Secure-T, которая специализируется на разработках в области Security Awareness, сообщили в пресс-службе «Солар». Сумма сделки и размер доли не уточняется. Сделка позволит группе повысить конкурентоспособность в сфере обучения сотрудников информационной безопасности.

Группа «Солар» приобрела долю в IT-компании Secure-T

Как отметили в «Солар», сделка позволит группе перейти от вендорской модели продаж MSS к собственным разработкам.

По словам директора по управлению активами и M&A ГК «Солар» Игоря Хереша, поскольку делает ставку на комплексный подход в вопросах кибербезопасности, важно иметь собственное решение Security Awareness.

Интеграция Secure-T поможет усилить лидерские позиции группы на рынке информационной безопасности за счет новых технологий и высокой экспертизы команды разработчика.

Secure-T развивает обучающую платформу Awareness Platform, которая включает модуль создания учебных фишинговых атак и страниц, функционал системы дистанционного обучения (СДО) сотрудников, конструктор обучающих курсов и модуль аналитики.

В самой Secure-T считают, что сотрудничество с «Солар» поможет вывести решения компании на новый уровень.

Сделка стала частью реализации инвестиционной программы «Солар» на 22 млрд рублей, которую группа запустила в конце 2022 года. Покупка доли в Secure-T стала третьей M&A-активностью в рамках стратегии. До этого компания приобрела доли в «Элвис-Плюс» и 100% активов компании «НТБ».

Фото на обложке: 3rdtimeluckystudio / Shutterstock

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