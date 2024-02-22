Бывший завод Hyundai в Петербурге запустил производство автомобилей под брендом Solaris. Линейка представлена четырьмя моделями – внешне это те же автомобили, которые собирали на заводе Hyundai.
На бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустили производство автомобилей под брендом Solaris. Об этом рассказала компания AGR Automotive Group (бывшая «Фольксваген Груп Рус»).
«Модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX и будет реализовываться через дилерскую сеть ООО “АГР”», – говорится в сообщении.
Фото: Solaris KRX
По данным Autonews, все выпускаемые AGR автомобили представляют модельный ряд автопроизводителя Hyundai. Например, Solaris HS – это новое название седана Hyundai Solaris, Solaris HC – кроссовер Hyundai Creta. Внешне автомобили также напоминают друг друга.
Фото: Kia Rio
В январе 2024 года завод Hyundai вышел из почти двухлетнего простоя, но не запустил сборку автомобилей. В том же месяце завод купила компания «Арт-финанс».
Фото на обложке: AGR
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