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Бывший завод Hyundai в Петербурге запустил производство автомобилей под брендом Solaris

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывший завод Hyundai в Петербурге запустил производство автомобилей под брендом Solaris. Линейка представлена четырьмя моделями – внешне это те же автомобили, которые собирали на заводе Hyundai.

Бывший завод Hyundai в Петербурге запустил производство автомобилей под брендом Solaris

На бывшем заводе Hyundai в Петербурге запустили производство автомобилей под брендом Solaris. Об этом рассказала компания AGR Automotive Group (бывшая «Фольксваген Груп Рус»).

«Модельный ряд бренда Solaris включает модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX и будет реализовываться через дилерскую сеть ООО “АГР”», – говорится в сообщении. 

Фото: Solaris KRX

По данным Autonews, все выпускаемые AGR автомобили представляют модельный ряд автопроизводителя Hyundai. Например, Solaris HS – это новое название седана Hyundai Solaris, Solaris HC – кроссовер Hyundai Creta. Внешне автомобили также напоминают друг друга.

Фото: Kia Rio

В январе 2024 года завод Hyundai вышел из почти двухлетнего простоя, но не запустил сборку автомобилей. В том же месяце завод купила компания «Арт-финанс».

Фото на обложке: AGR

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