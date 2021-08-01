США обвинили организаторов атаки на SolarWinds во взломе сервисов федеральной прокуратуры

Хакеры, стоящие за масштабной кибератакой на SolarWinds, в 2020 году также взломали учетные записи электронной почты некоторых сотрудников федеральных прокуратур США, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Министерства юстиции страны.

По данным департамента, 80% учетных записей электронной почты Microsoft, используемых сотрудниками четырех прокуратур в Нью-Йорке, были взломаны. Всего кибератака задела 27 офисов прокуратуры США, сообщили в министерстве. Минюст США обвиняет в организации атаки хакеров из России.

Министерство юстиции не предоставило подробностей о том, к какой именно информации получили доступ хакеры, а также какое влияние взлом может оказать на текущие дела.

Служебные электронные письма часто содержат конфиденциальную информацию, в том числе обсуждения стратегии дел и имена конфиденциальных информаторов, рассказала AP Дженнифер Роджерс, преподаватель юридической школы Колумбийского университета и бывший федеральный прокурор в Нью-Йорке.

«Я не помню, чтобы кто-нибудь приносил мне документ вместо того, чтобы отправить его по электронной почте из соображений безопасности», — сказала Роджерс, отметив что это не распространялось на секретные материалы.

Минюст считает, что атака произошла в период с 7 мая по 27 декабря 2020 года. Этот срок примечателен на фоне кампании против SolarWinds, отмечает AP. Десятки частных компаний и аналитических центров, а также по крайней мере девять правительственных агентств США впервые обнаружили атаку на свои сервисы и сообщили об этом в середине декабря.

В ответ на взлом SolarWinds и сообщения о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2020 году администрация президента США Джо Байдена объявила о введении санкций. Россия отрицает правонарушения со своей стороны.

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Фото: Nomad_Soul / Shutterstock