Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

США обвинили организаторов атаки на SolarWinds во взломе сервисов федеральной прокуратуры

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Хакеры, стоящие за масштабной кибератакой на SolarWinds, в 2020 году также взломали учетные записи электронной почты некоторых сотрудников федеральных прокуратур США, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Министерства юстиции страны.

США обвинили организаторов атаки на SolarWinds во взломе сервисов федеральной прокуратуры

По данным департамента, 80% учетных записей электронной почты Microsoft, используемых сотрудниками четырех прокуратур в Нью-Йорке, были взломаны. Всего кибератака задела 27 офисов прокуратуры США, сообщили в министерстве. Минюст США обвиняет в организации атаки хакеров из России. 

Министерство юстиции не предоставило подробностей о том, к какой именно информации получили доступ хакеры, а также какое влияние взлом может оказать на текущие дела.

Служебные электронные письма часто содержат конфиденциальную информацию, в том числе обсуждения стратегии дел и имена конфиденциальных информаторов, рассказала AP Дженнифер Роджерс, преподаватель юридической школы Колумбийского университета и бывший федеральный прокурор в Нью-Йорке.

«Я не помню, чтобы кто-нибудь приносил мне документ вместо того, чтобы отправить его по электронной почте из соображений безопасности», — сказала Роджерс, отметив что это не распространялось на секретные материалы.

Минюст считает, что атака произошла в период с 7 мая по 27 декабря 2020 года. Этот срок примечателен на фоне кампании против SolarWinds, отмечает AP. Десятки частных компаний и аналитических центров, а также по крайней мере девять правительственных агентств США впервые обнаружили атаку на свои сервисы и сообщили об этом в середине декабря.

В ответ на взлом SolarWinds и сообщения о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2020 году администрация президента США Джо Байдена объявила о введении санкций. Россия отрицает правонарушения со своей стороны.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На орбиту вывели первый коммерческий полностью перепрограммируемый спутник связи
  2. 2 Цифровая база таксистов и ограничение звуковой рекламы: какие законы вступают в силу в августе
  3. 3 США утвердили SpaceX в качестве единственного подрядчика лунной программы. Blue Origin пыталась оспорить решение
  4. 4 Google запросила массив документов от Microsoft по антимонопольному иску Минюста США
  5. 5 Twitter заплатит $3500 обнаружившим проблемы с алгоритмом изображений
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

01 августа 2021

Акселератор «Газпром Нефти»

01 августа 2021

Smartcity Lab - GovTech акселератор

02 августа 2021

Конкурс стартапов Summer SaaS

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма