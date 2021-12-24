PropTech-стартап SOLDapp привлек 100 млн рублей от совладельца сети клиник «Мать и дитя» и других

Компания SOLDapp привлекла в первом раунде инвестиций более 100 млн рублей на развитие бизнеса. В раунде приняли участие партнер инвестиционной группы К5 и совладелец сети клиник «Мать и дитя» (Украина) Владимир Соловьев, частный инвестор Юрий Цховребов и другие.

Средства, полученные в 2021 году, направлены в оборот и на инфраструктурное развитие компании.

SOLDapp основана Николаем Шуклиным в 2017 году и занимается разработкой ПО, которое оценивает квартиры по 375 параметрам и дает моментальную оценку недвижимости максимально близкую к рыночной. По данным самой компании, точность алгоритма составляет более 98%, что позволяет минимизировать риски. Бизнес компании построен на модели быстрой покупки и реализации объектов жилой недвижимости (ibuying).

В структуре компании находится Закрытый паевый инвестиционный фонд (ЗПИФ), который позволяет оптимизировать бизнес процессы. Безопасность сделок SOLDapp обеспечена спецдепозитарием, поднадзорным ЦБ, который контролирует деятельность фонда.

Стоимость чистых активов в фонде, по собственным данным компании, выросла на 12% за последние 6 месяцев. В 2021 году SOLDapp вышла на плановую оборачиваемость 4-6 раз в год.

Следующий раунд инвестиций компания запланировала на первый квартал 2022 года. SOLDapp планирует привлечь в ЗПИФ до 500 млн рублей.

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