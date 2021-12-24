Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

PropTech-стартап SOLDapp привлек 100 млн рублей от совладельца сети клиник «Мать и дитя» и других

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Компания SOLDapp привлекла в первом раунде инвестиций более 100 млн рублей на развитие бизнеса. В раунде приняли участие партнер инвестиционной группы К5 и совладелец сети клиник «Мать и дитя» (Украина) Владимир Соловьев, частный инвестор Юрий Цховребов и другие.

PropTech-стартап SOLDapp привлек 100 млн рублей от совладельца сети клиник «Мать и дитя» и других

Средства, полученные в 2021 году, направлены в оборот и на инфраструктурное развитие компании. 

SOLDapp основана Николаем Шуклиным в 2017 году и занимается разработкой ПО, которое оценивает квартиры по 375 параметрам и дает моментальную оценку недвижимости максимально близкую к рыночной. По данным самой компании, точность алгоритма составляет более 98%, что позволяет минимизировать риски. Бизнес компании построен на модели быстрой покупки и реализации объектов жилой недвижимости (ibuying). 

В структуре компании находится Закрытый паевый инвестиционный фонд (ЗПИФ), который позволяет оптимизировать бизнес процессы. Безопасность сделок SOLDapp обеспечена спецдепозитарием, поднадзорным ЦБ, который контролирует деятельность фонда. 

Стоимость чистых активов в фонде, по собственным данным компании, выросла на 12% за последние 6 месяцев. В 2021 году SOLDapp вышла на плановую оборачиваемость 4-6 раз в год.

Следующий раунд инвестиций компания запланировала на первый квартал 2022 года. SOLDapp планирует привлечь в ЗПИФ до 500 млн рублей. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Тест: привлечёт ли твой стартап финансирование?

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Тревел-стартап iWeekender с российскими корнями привлек более $230 тыс. инвестиций
  2. 2 Россиянам дали совет по инвестициям до Нового года
  3. 3 Платформа для инвестиций в стартапы STRK привлекла 31 млн рублей при оценке в 185 млн рублей
  4. 4 «Тинькофф Инвестиции» запустили торги иностранными акциями по выходным
  5. 5 Гендиректор «Русагро» и СЕО Sports.ru вложились в образовательную платформу «Синхронизация»
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

24 декабря 2021

Predict Next Purchases Clusters

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

31 декабря 2021

Отбор лучших решений в сфере цифровых инноваций от «Интер РАО»

Все ВОЗМОЖНОСТИ