Производитель батарей Solidion Technology переведет 60% резервов в биткоин

Американский производитель компонентов для батарей Solidion Technology объявил о планах перевести 60% своих наличных резервов в биткоин. Компания объяснила решение устойчивостью токена к инфляции и стремлением диверсифицировать активы.

Согласно заявлению Solidion, компания также планирует выделять на покупку криптовалюты часть средств, привлеченных в рамках будущих раундов финансирования. Эта стратегия подчеркивает «долгосрочную уверенность в роли биткоина как средства сохранения стоимости и стратегического актива», говорится в релизе.

«Мы твердо верим в потенциал биткоина по трансформации финансовой системы и рассматриваем его как безопасное средство сбережения и привлекательную инвестицию», — отметил финансовый директор Solidion Влад Пранцевич. Топ-менеджер добавил, что уверен в будущем биткоина как резервного актива государств и крупного бизнеса.



На фоне заявления акции компании, торгующиеся на Nasdaq, подорожали на 48% и на максимуме за день стоили $0,52. На момент публикации (20:26 мск) бумаги Solidion торговались по $0,437, дорожая на 24,8% к прошлому закрытию.

Solidion Technology производит компоненты и материалы для аккумуляторов, использующихся в том числе в электротранспорте. Компания владеет фабрикой в городе Дейтон (штат Огайо), имеет более 550 патентов на инновационные технологии в сфере энергетики и химии, говорится в релизе.

Solidion — не первая американская компания, решившая инвестировать в биткоин. Ранее разработчик ПО MicroStrategy объявил о покупке дополнительных 27,2 тыс. токенов стоимостью $2,03 млрд. Цена всех биткоинов принадлежащих компании составляет более $23 млрд.

Фото на обложке: Bernd Weißbrod/picture alliance via Getty Images