«Соллерс Авто» будет производить машины под новым брендом

Российская группа «Соллерс Авто» планирует вместе с УАЗом развивать новый собственный бренд машин, сообщил гендиректор группы Николай Соболев на сессии ВЭФ-2022. Его слова передает «Интерфакс».

УАЗ останется традиционным производителем внедорожников. На большинстве новых проектов компания намерена использовать и продвигать бренд «Соллерс».

В ближайшее время группа надеется объявить уже первых проектах, которые будем локализовывать под этим брендом.

Николай Соболев также рассказал о запуске новых проектов на мощностях совместного предприятия автоконцерна с Ford, Mazda и Isuzu. При этом «Соллерс» будет «основным, а в некоторых проектах — единственным инвестором» и правообладателем.

Группа работает над тем, чтобы «иметь права интеллектуальной собственности с возможностью доработки, переработки и создания на их базе новых продуктов и новой платформы».

В группу «Соллерс Авто» входит УАЗ и промплощадка ЗМЗ в Нижегородской области. У группы есть приостановленные с марта СП на Дальнем Востоке с японской Mazda, в Елабуге — с американским Ford, в Ульяновской области — с Isuzu.

Китайский автоконцерн Chery, у которого есть проект по локализации с «Соллерс авто», в конце августа отказался от идеи выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода. Основная причина — попадание УАЗа в санкционный список ЕС в начале июня.

Фото на обложке: «Соллерс Авто»