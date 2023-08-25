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Российский «Соллерс» запустит производство машин в Азербайджане

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский автопроизводитель «Соллерс» осенью 2023 года запустит производство машин в Азербайджане. Это первый экспортный рынок для компании.

Российский «Соллерс» запустит производство машин в Азербайджане

«Соллерс» также собирается выйти на рынки других стран. Пока рассматриваются государства Таможенного союза, в которых признается российское одобрение транспортного средства. Подробности проекта в компании не привели, пишет ТАСС.

  • В группу «Соллерс Авто» входит УАЗ и промплощадка ЗМЗ в Нижегородской области. У группы есть приостановленные с марта СП на Дальнем Востоке с японской Mazda, в Елабуге — с американским Ford, в Ульяновской области — с Isuzu.

Фото на обложке: «Соллерс»

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