Российский «Соллерс» запустит производство машин в Азербайджане

Российский автопроизводитель «Соллерс» осенью 2023 года запустит производство машин в Азербайджане. Это первый экспортный рынок для компании.
«Соллерс» также собирается выйти на рынки других стран. Пока рассматриваются государства Таможенного союза, в которых признается российское одобрение транспортного средства. Подробности проекта в компании не привели, пишет ТАСС.
- В группу «Соллерс Авто» входит УАЗ и промплощадка ЗМЗ в Нижегородской области. У группы есть приостановленные с марта СП на Дальнем Востоке с японской Mazda, в Елабуге — с американским Ford, в Ульяновской области — с Isuzu.
Фото на обложке: «Соллерс»
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