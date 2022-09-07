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На заводе «Соллерс» в Елабуге будут производить LCV

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Соллерс Авто» на заводе в Елабуге займется производством легкого коммерческого транспорта (LCV) под собственным брендом. Запуск состоится до конца года.

На заводе «Соллерс» в Елабуге будут производить LCV

На полях ВЭФ-2022 глава Минпромторга Денис Мантуров подписал допсоглашение по внесению изменений в СПИК с «Соллерс Авто».

На заводе будут выпускать автомобили бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн. Проект поможет задействовать весь персонал «Соллерс Форд», приостановившего свою деятельность в России.

«Выпуск легких коммерческих автомобилей позволит ПАО «Соллерс Авто» заменить приостановленное производство Ford Transit в России, расширить линейку на рынке в данном сегменте, а также удовлетворить устойчивый спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей», — сказал Денис Мантуров.

Гендиректор группы Николай Соболев 6 сентября сообщил о планах Соллерс Авто» вместе с УАЗом развивать новый собственный бренд машин.

УАЗ останется традиционным производителем внедорожников. На большинстве новых проектов компания намерена использовать и продвигать бренд «Соллерс».

В группу «Соллерс Авто» входит УАЗ и промплощадка ЗМЗ в Нижегородской области. У группы есть приостановленные с марта СП на Дальнем Востоке с японской Mazda, в Елабуге — с американским Ford, в Ульяновской области — с Isuzu.

Фото на обложке: «Соллерс Авто»

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