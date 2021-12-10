Основатель Qiwi Сергей Солонин стал совладельцем российского сервиса для фитнеса Fitmost

Основатель платежной системы Qiwi Сергей Солонин стал совладельцем российского сервиса, предлагающего абонементы на занятия фитнесом Fitmost. Солонину теперь принадлежит пятая часть компании.

О сделке RB рассказал представитель A.Partners, инвестиционной компании, представляющей интересы Сергея Солонина.

Солонин приобрел 20% долю в Fitmost у частных инвесторов, которые вошли в капитал компании в 2018 году. Сумма сделки не разглашается.

Fitmost предлагает единый абонемент в фитнес-центры. Сервис работает с WorldClass, Topstretching, Rock the Cycle, студией «Материал», сквош-клубом «Москва» и другими заведениями. Услуги Fitmostв доступны в нескольких регионах России, в том числе Москве, Нижнем Новгороде, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге.

Сервис Fitmost запустили в 2016 году Александра Герасимова, Денис Юдчиц и Денис Ростовский. По данным Crunchbase, объем привлеченных компанией инвестиций составляет $1 млн. Представитель фонда A.Partners сообщил, что несколькими

месяцами ранее в Fitmost инвестировал партнер I2BF Global Ventures, бизнес-ангел Александр Невинский.

Юридическое лицо ООО «Фитмост» образовано в 2015 году. Компания по итогам 2020 года получила выручку в размере 89,5 млн рублей при убытке в 660 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!