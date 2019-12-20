Сергей Солонин уйдет с поста гендиректора Qiwi

Сооснователь группы компаний Qiwi Сергей Солонин покинет пост генерального директора Qiwi. Об этом говорится в сообщении Qiwi.

Его место займет второй основатель группы Qiwi Борис Ким. При этом Ким уйдет с поста председателя совета директоров, а Солонин, наоборот, вступит в эту должность. Ким останется членом правления компании.

Изменения вступят в силу 15 января 2020 года.

«Я решил уйти с должности главного исполнительного директора и сложить с себя полномочия по управлению ежедневными операциями, чтобы сосредоточиться на стратегии группы», — заявил Солонин.





В сообщении Qiwi подчеркивается, что Солонин продолжит активно заниматься управлением компанией, уделяя основное внимание долгосрочной стратегии, в частности, поиску новых бизнес-моделей и ниш.

Среди других кадровых изменений — назначение Марии Шевченко на пост заместителя гендиректора Qiwi. Шевченко с марта 2019 года была председателем совета директоров «Киви банка», а в новой должности займется комплаенсом, юридическим и операционным контролем группы Qiwi.

Солонин — главный акционер Qiwi, ему принадлежит 64,6% компании. Еще 11,4% — у банка «Открытие», 6,6% — у Бориса Кима, 5% — у японской компании Mitsui & Co.

В сентябре 2019 года Солонин также ушел с поста гендиректора АО «Киви», которое отвечает за направление платежных сервисов в группе Qiwi. На его место тогда был назначен директор по развитию продуктов и IT Андрей Протопопов.

Фото на обложке: из фейсбука Сергея Солонина