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EdTech-проект Solvery привлек инвестиции от вице-президента банка «Санкт-Петербург»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

EdTech-проект Solvery по обучению IT, разработке игр и дизайну привлек первые инвестиции от вице-президента банка «Санкт-Петербург» Михаила Гаврилова. Об этом топ-менеджер банка рассказал на своей странице в Facebook.

EdTech-проект Solvery привлек инвестиции от вице-президента банка «Санкт-Петербург»

Гаврилов уточнил Rusbase, что для компании это первые инвестиции, но не раскрыл сумму и полученную долю. По его словам, весь проект оценивается в 20 млн рублей.

По его словам, деньги пойдут на дальнейшее развитие бизнеса.

«Главная метрика на данном этапе — количество проданных часов занятий. Планируем расти на 15-30% в неделю и с февраля подключать наставников и учеников из англоязычных стран», — сообщил Гаврилов.

Инвестор отметил, что верит в проект, поскольку «рынок онлайн-образования растет и будет продолжать расти», «команда во время тестирования гипотез подтвердила наличие Market Fit (соответствие продукта рынку — прим. Rusbase)», «ниша поиска наставников по изучению программирования еще свободна».

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Согласно информации на сайте Solvery, проектом владеет ИП Волков Антон Янович. По данным системы «Контур.Фокус», ИП было зарегистрировано в октябре 2015 года.

По словам Гаврилова, основателями проекта являются Мария Конопелько, Антон Волков и Анастасия Бирилло.

Фото: Unsplash

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