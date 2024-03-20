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Низкий спрос заставил Sony остановить производство гарнитуры PlayStation VR2

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Низкий спрос заставил Sony остановить производство гарнитуры PlayStation VR2. Вместо планируемых 2 млн продаж в первый месяц, Sony удалось реализовать только 270 тыс. гарнитур. Пока интерес к гаджету не восстановится, компания не будет возобновлять сборку.

Низкий спрос заставил Sony остановить производство гарнитуры PlayStation VR2

Sony вынужденно остановил производство гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2 по причине низкого спроса. Об этом рассказали корпоративные источники Bloomberg.

В первый месяц после релиза Sony планировала продать 2 млн гарнитур, но ее ждал провал – компания реализовала только 270 тыс. гаджетов.

Эксперты связывают провал стартовых продаж гарнитуры с ее высокой ценой. PlayStation VR2 стоит $549 и для работы требует наличие PS5, цена которой $499.

Теперь на складах Sony хранится множество шлемов виртуальной реальности и компания не планирует возобновлять сборку.

Фото на обложке: Pranav Kukreja / Shutterstock

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