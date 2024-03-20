Низкий спрос заставил Sony остановить производство гарнитуры PlayStation VR2. Вместо планируемых 2 млн продаж в первый месяц, Sony удалось реализовать только 270 тыс. гарнитур. Пока интерес к гаджету не восстановится, компания не будет возобновлять сборку.
Sony вынужденно остановил производство гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2 по причине низкого спроса. Об этом рассказали корпоративные источники Bloomberg.
В первый месяц после релиза Sony планировала продать 2 млн гарнитур, но ее ждал провал – компания реализовала только 270 тыс. гаджетов.
Эксперты связывают провал стартовых продаж гарнитуры с ее высокой ценой. PlayStation VR2 стоит $549 и для работы требует наличие PS5, цена которой $499.
Теперь на складах Sony хранится множество шлемов виртуальной реальности и компания не планирует возобновлять сборку.
Фото на обложке: Pranav Kukreja /
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