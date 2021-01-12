Sony показала первый дрон для профессиональной фото- и видеосъемки

На онлайн-презентации в рамках выставки CES 2021 компания Sony представила первый собственный дрон под названием Airpeak. Он создан для профессиональной фотографии и съемки видео.

Беспилотный летательный аппарат Airpeak способен нести на себе камеру Alpha от Sony. По данным компании, это самый маленький в отрасли класс дронов, который может быть оснащен такой камерой.

Модель выглядит как квадрокоптер. Она имеет две подставки для посадки, которые убираются во время полета.

Для демонстрации дрона компания выпустила видеоролик, в котором были сняты дорожные испытания электромобиля компании Vision-S в Австрии. В Sony уточнили, что тестирование элекрокара началось в декабре 2020 года. Для этого на квадрокоптере была установлена полнокадровая беззеркальная камера α7S II.

Выпуск устройства на рынок запланирован на весну 2021 года. Информация о цене дрона пока не раскрывается.

О запуске проекта Airpeak, в рамках которого будут создаваться дроны для потребительского рынка, Sony объявила в ноябре прошлого года.