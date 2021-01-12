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Sony показала первый дрон для профессиональной фото- и видеосъемки

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

На онлайн-презентации в рамках выставки CES 2021 компания Sony представила  первый собственный дрон под названием Airpeak. Он создан для профессиональной фотографии и съемки видео.

Sony показала первый дрон для профессиональной фото- и видеосъемки

Беспилотный летательный аппарат Airpeak способен нести на себе камеру Alpha от Sony. По данным компании, это самый маленький в отрасли класс дронов, который может быть оснащен такой камерой.

sony airpeak

Модель выглядит как квадрокоптер. Она имеет две подставки для посадки, которые убираются во время полета.

Для демонстрации дрона компания выпустила видеоролик, в котором были сняты дорожные испытания электромобиля компании Vision-S в Австрии. В Sony уточнили, что тестирование элекрокара началось в декабре 2020 года. Для этого на квадрокоптере была установлена полнокадровая беззеркальная камера α7S II.

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Выпуск устройства на рынок запланирован на весну 2021 года. Информация о цене дрона пока не раскрывается.

О запуске проекта Airpeak, в рамках которого будут создаваться дроны для потребительского рынка, Sony объявила в ноябре прошлого года.

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