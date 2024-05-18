Sony и Apollo получили доступ к бухгалтерским книгам Paramount перед потенциальной сделкой

Sony Pictures Entertainment и Apollo Global Management подписали соглашения о неразглашении, которые позволят им ознакомиться с внутренней, в том числе финансовой, документацией Paramount Pictures перед потенциальной покупкой активов киностудии.

По данным New York Times, компании решили отказаться от первоначального плана сделать предложение Paramount на сумму $26 млрд наличными и пересмотреть сумму в соответствие с тем, что скажут аналитики после знакомства с бумагами.

О том, что Paramount намерен открыть свои бухгалтерские книги консорциуму Sony и Apollo, ранее на неделе сообщило агентство Reuters.

А новостная служба CNBC позже подчеркнула, что заявления о пересмотре суммы из-за снижения рыночной оцнки кинокомпании привели к падению акций Paramount и росту ценных бумаг японской фирмы на фоне раскрытия информации о доходах.

Sony и Apollo сейчас рассматривают различные подходы к приобретению активов Paramount. При этом киностудия от комментариев отказывается, а потенциальные покупатели просто не отвечают на запросы.

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