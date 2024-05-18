Sony и Apollo получили доступ к бухгалтерским книгам Paramount перед потенциальной сделкой

Sony Pictures Entertainment и Apollo Global Management подписали соглашения о неразглашении, которые позволят им ознакомиться с внутренней, в том числе финансовой, документацией Paramount Pictures перед потенциальной покупкой активов киностудии.
По данным New York Times, компании решили отказаться от первоначального плана сделать предложение Paramount на сумму $26 млрд наличными и пересмотреть сумму в соответствие с тем, что скажут аналитики после знакомства с бумагами.
О том, что Paramount намерен открыть свои бухгалтерские книги консорциуму Sony и Apollo, ранее на неделе сообщило агентство Reuters.
А новостная служба CNBC позже подчеркнула, что заявления о пересмотре суммы из-за снижения рыночной оцнки кинокомпании привели к падению акций Paramount и росту ценных бумаг японской фирмы на фоне раскрытия информации о доходах.
Sony и Apollo сейчас рассматривают различные подходы к приобретению активов Paramount. При этом киностудия от комментариев отказывается, а потенциальные покупатели просто не отвечают на запросы.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
18 мая 2024
19 мая 2024
19 мая 2024
19 мая 2024
20 мая 2024