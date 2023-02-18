Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Sony запустит инкубатор для Web3-стартапов в партнерстве с Astar и Startale Labs

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Sony Network Communications Inc., Startale Labs Pte Ltd и Astar Network объявили о создании совместного инкубатора для Web3-стартапов. В рамках программы Sony планирует изучить, «как технология блокчейна может решить различные проблемы отрасли».

Sony запустит инкубатор для Web3-стартапов в партнерстве с Astar и Startale Labs

Sony Group управляет компаниями из различных отраслей: игры, музыка, фото, финансы. Среди всего разнообразия разработкой решений для нового поколения интернета Web3 занимается Sony Network Communications. Выбрав блокчейн Astar Network в качестве технологического партнера и разработчика dApps Startale Labs Pte Ltd в качестве органзитора, они анонсировали проведение Web3 Incubation Program.

Для участия в инкубаторе приглашаются любые Web3-стартапы вне зависимости от стадии проекта и страны нахождения. Программа будет проходить в режиме онлайн и займет три месяца. Тем не менее, демо-день пройдет в привычном формате — стартапы расскажут о своих проектах и результатах инкубатора в штаб-квартире Sony Group в Токио уже в июне 2023 года.

Как сообщается на сайте проекта, в рамках Web3 Incubation Program участники:

  • получат возможность прямо познакомиться с ведущими лицами индустрии;
  • услышат обратную связь от успешных Web3-компаний;
  • смогут воспользоваться ресурсами Sony Network Communications и Astar Network;
  • получат финансовую помощь и, возможно, инвестиции от Sony Network Communications.

Прием заявок начался 17 февраля и продлится до 6 марта. Регистрация проходит на официальном сайте Web3 Incubation Program.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Большой стартап-гид по инкубаторам России
  2. 2 Цифры дня. Забудь меня, Google
  3. 3 Цифры дня. Телефонная зависимость
  4. 4 Как выглядели первые логотипы Apple, Amazon и других техгигантов
  5. 5 Успех ChatGPT привлек внимание инвесторов к ИИ
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

19 февраля 2023

Construction & Design Tech

20 февраля 2023

Курсы по ручному тестированию и углубленному Python от VK

24 февраля 2023

MENA accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ