Глава Sony Computer Science Lab рассказал о планах создать способного получить Нобелевскую премию робота

Доктор Хироаки Китано, генеральный директор Sony Computer Science Laboratories, предложил создать «гибридную форму науки, которая выведет системную биологию и другие науки на следующий этап», пишет Engadget. Он предполагает, что подобный искусственный интеллект сможет не уступать ведущим современным ученым и быть полноценным ассистентом исследователей.

Китано предложил запустить Nobel Turing Challenge для создания ИИ, «достаточно умного, чтобы получить Нобелевскую премию к 2050 году», следует из описания проекта.

По словам Китано, отличительной чертой проекта может быть его потенциальная возможность создавать возможности для открытий. «Не повторное открытие того, что мы уже знаем, или попытки имитировать человеческие мыслительные процессы, — уточнил Китано. — Видение проекта состоит в том, чтобы изменить формулировку самого научного открытия и создать альтернативную форму».

Ценность проекта, как отмечает Китано, заключается в разработке машин, способных делать открытия регулярно и автономно.

«AI-исследователь будет генерировать и проверять как можно больше гипотез, ожидая, что некоторые из них могут привести к большим открытиям сами по себе или стать основой открытий. Способность исчерпывающе генерировать гипотезы и эффективно их проверять — ядро ​​системы», — отметил Китано.

Если AI-исследователь возьмет на себя часть интеллектуальной работы, связанную с созданием гипотез для исследования, у ученых будет больше свободного времени, чтобы сосредоточиться на исследовательских стратегиях, определить гипотезы, которые на самом деле стоит проверять, добавил Китано.

Изначально проект будет представлен как «набор полезных инструментов», автоматизирующих часть исследовательского процесса как в экспериментах, так и в анализе данных, сказал Engadget Китано. Он ожидает, что уровень автономии будет постепенно увеличиваться для генерации более широкого спектра гипотез.

Современные системы искусственного интеллекта — результат десятилетий научных исследований и экспериментов, современный отсчет которых, как правило, начинается с выхода в 1950 году основополагающей работы «Вычислительные машины и разум» Алана Тьюринга.

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Фото: Andrey Suslov / Shutterstock