Sony отозвала игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) сообщила о решении убрать из PlayStation Store игру Cyberpunk 2077. Причины отзыва игры не уточняются.

Одна из самых ожидаемых игр года вышла неделю назад. Cyberpunk 2077 создана студией из Польши CD Projekt Red, выпустившей и ролевую игру «Ведьмак». Анонс Cyberpunk 2077 состоялся еще в 2012 году.

После релиза пользователи жаловались на сбои и проблемы совместимости в игре. Разработчики CD Projekt RED признали свои ошибки в разработке версии Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 4 и обещали исправить проблемы. Теперь SIE решила убрать игру «до следующего уведомления».

«Мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store»,— говорится в сообщении компании.

SIE будет возвращать деньги геймерам после подтверждения приобретения игры.

Фото: D.Kvasnetskyy/ Shutterstock