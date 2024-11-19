Sony начала переговоры о приобретении японского медиаконгломерата Kadokawa, которому принадлежит несколько студий, включая разработчика игр Elden Ring и Dark Souls. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Sony начала переговоры о покупке владельца Elden Ring и Dark Souls — Reuters

https://rb.ru/news/sony-elden-ring/

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