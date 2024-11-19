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Sony начала переговоры о покупке владельца Elden Ring и Dark Souls — Reuters

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Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Sony начала переговоры о приобретении японского медиаконгломерата Kadokawa, которому принадлежит несколько студий, включая разработчика игр Elden Ring и Dark Souls. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Sony начала переговоры о покупке владельца Elden Ring и Dark Souls — Reuters
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По словам собеседников агентства, в случае успеха стороны подпишут сделку в ближайшие недели.

Sony уже владеет 2% акций Kadokawa и долей в FromSoftware, дочерней компании Kadokawa, пишет Reuters. FromSoftware известна по серии игр Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring.

По данным издания, рыночная стоимость Sony составляет около $114 млрд, а Kadokawa — около $2,7 млрд.

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Kadokawa была основана в 1945 году и сейчас объединяет несколько компаний — FromSoftware, ACQUIRE, Gotcha Gotcha Games и Spike Chunsoft. В последние годы конгломерат сталкивается с проблемами, пишет Reuters. 

Так, в июне Kadokawa подверглась кибератаке, которая привела к утечке данных и затронула деловую активность компании. А два года назад сын основателя компании Цугухико Кадокава ушел с поста председателя — ему было предъявлено обвинение во взяточничестве, связанное с Олимпийскими играми в Токио.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

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