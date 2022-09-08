Звукозаписывающая студия Sony Music уходит из России. Треки музыкантов, которые записаны на лейблах, принадлежащих студии, будут удалены из стриминговых сервисов. Это коснется композиций более чем тысячи исполнителей.

О прекращении работы в России Sony Music рассказала изданию Billboard.

Уход студии из России означает, что со стриминговых сервисов будут удалены музыкальные композиции, записанные на лейблах студии. Sony Music владеет более чем десятью лейблами, среди которых Arista Records, Columbia Records, Epic Records, The Orchard, Legacy Recordings.

Резидентами лейбла являются российские музыканты Денис Мацуев, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, GONE.Fludd и другие. Среди зарубежных исполнителей – Аврил Лавин, Бейонсе, Пинк, Шакира, One Direction, Бритни Спирс.

Sony Music передаст бизнес местным топ-менеджерам, российское подразделение станет независимой от Sony Music компанией. Управлять организацией будет бывший директор Sony Music Russia Арина Дмитриева.

Sony Music прекратила выпускать новые релизы в России в марте 2022 года.

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