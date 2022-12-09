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Sony запустила голосование за лучшую игру года на PlayStation

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Sony запустила голосование за лучшую игру года на PlayStation. Пользователи могут отдать свой голос в 16 категориях, в каждой из которых представлены около 10 номинантов.

Sony запустила голосование за лучшую игру года на PlayStation

О старте голосования за выбор лучшей игры 2022 года на консоль PlayStation компания Sony объявила своем блоге.

Пользователи могут проголосовать в 16 категориях, среди которых «лучший сюжет», «лучшая графика», «лучший саундтрек», «лучшее переиздание», «лучший новый персонаж».

По количеству номинаций лидируют Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West. Также можно проголосовать за самую ожидаемую игру 2023 года – в этой категории представлены в частности Assassin’s Creed Mirage, Final Fantasy XVI, Resident Evil 4, Star Wars Jedi: Survivor.

Голосование продлится до 14 декабря. Победители будут объявлены в течение месяца.

Фото на обложке: ronstik / Shutterstock

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