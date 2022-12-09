Sony запустила голосование за лучшую игру года на PlayStation. Пользователи могут отдать свой голос в 16 категориях, в каждой из которых представлены около 10 номинантов.
О старте голосования за выбор лучшей игры 2022 года на консоль PlayStation компания Sony объявила своем блоге.
Пользователи могут проголосовать в 16 категориях, среди которых «лучший сюжет», «лучшая графика», «лучший саундтрек», «лучшее переиздание», «лучший новый персонаж».
По количеству номинаций лидируют Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West. Также можно проголосовать за самую ожидаемую игру 2023 года – в этой категории представлены в частности Assassin’s Creed Mirage, Final Fantasy XVI, Resident Evil 4, Star Wars Jedi: Survivor.
Голосование продлится до 14 декабря. Победители будут объявлены в течение месяца.
Фото на обложке: ronstik /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
12 декабря 2022
14 декабря 2022
18 декабря 2022