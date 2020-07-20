Сооснователь стартапа Road.Travel расскажет, как выбрать лучший акселератор

На встрече Валерий расскажет, зачем нужны акселераторы и что они могут дать бизнесу, чем обусловлены условия участия в разных акселерационных программах и как выбрать акселератор, который принесет максимальную пользу вашему проекту, как расставить приоритеты при выборе возможностей участия в акселераторе, а также про ключевые шаги после акселератора. Спикер поделится выводами, сделанными после участия в отечественных и зарубежных программах, и ответит на вопросы слушателей.

Основанный Валерием с партнерами стартап Road.Travel — это платформа для планирования маршрутов самостоятельных путешествий и бронирования услуг. Компания получила награды Ford Motor Company, Porsche и Volkswagen, стала стратегическим партнером BYTON. Технологии Road.Travel используют авиакомпании (например, российский перевозчик S7 Airlines), автопроизводители и туристические офисы.

Мероприятие пройдет с 19:00 до 20:00 на платформе Webinar по ссылке. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Встреча с Валерием Бритаусом — часть акселерационной программы «Фабрики туристических продуктов и сервисов». Она создана Комитетом по туризму города Москвы в рамках проекта Moscow Travel Hub — коммуникационной площадки для туристического и гостиничного бизнеса. На платформе публикуются актуальные новости индустрии, анонсы мероприятий проекта, а также статьи, видео и другие материалы.