Сооснователь стартапа Road.Travel расскажет, как выбрать лучший акселератор
22 июля пройдет онлайн-встреча с сооснователем маркетплейса автомобильных маршрутов Road.Travel Валерием Бритаусом. Предприниматель поделится прикладными советами и опытом участия в международных акселерационных программах. Организатор — сообщество представителей московской туриндустрии Moscow Travel Hub.
На встрече Валерий расскажет, зачем нужны акселераторы и что они могут дать бизнесу, чем обусловлены условия участия в разных акселерационных программах и как выбрать акселератор, который принесет максимальную пользу вашему проекту, как расставить приоритеты при выборе возможностей участия в акселераторе, а также про ключевые шаги после акселератора. Спикер поделится выводами, сделанными после участия в отечественных и зарубежных программах, и ответит на вопросы слушателей.
Основанный Валерием с партнерами стартап Road.Travel — это платформа для планирования маршрутов самостоятельных путешествий и бронирования услуг. Компания получила награды Ford Motor Company, Porsche и Volkswagen, стала стратегическим партнером BYTON. Технологии Road.Travel используют авиакомпании (например, российский перевозчик S7 Airlines), автопроизводители и туристические офисы.
Мероприятие пройдет с 19:00 до 20:00 на платформе Webinar по ссылке. Участие бесплатное, но необходима регистрация.
Встреча с Валерием Бритаусом — часть акселерационной программы «Фабрики туристических продуктов и сервисов». Она создана Комитетом по туризму города Москвы в рамках проекта Moscow Travel Hub — коммуникационной площадки для туристического и гостиничного бизнеса. На платформе публикуются актуальные новости индустрии, анонсы мероприятий проекта, а также статьи, видео и другие материалы.
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