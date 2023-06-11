Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Миллиардер Джордж Сорос начал передачу своей фондовой империи 37-летнему сыну

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

92-летний инвестор Джордж Сорос начал передачу своего бизнеса стоимостью $28 млрд младшему сыну Александру Соросу. «Он это заслужил», — прокомментировал финансист свое решение.

Миллиардер Джордж Сорос начал передачу своей фондовой империи 37-летнему сыну

О передаче контроля над своими активами Джордж Сорос заявил в интервью The Wall Street Journal.

«Мы думаем одинаково», — объяснил свой выбор миллиардер.

При этом Александр рассказал, что они с отцом «думают одинаково, но преследуют разные цели». 37-летний предприниматель отметил, что больше интересуется политикой, чем его отец. Он признал, что ему придется вкладывать деньги в эту сферу, чтобы не допустить возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа.

«Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона этим занимается, нам тоже придется это делать», — сообщил Александр.

Издание подчеркнуло, что ранее Джордж Сорос не хотел передавать руководство семейным фондом кому-либо из родственников, однако Александр «завоевал доверие отца» и проявил свои навыки в управлении.

Ранее преемником Джорджа считался другой его сын — 52-летний Джонатан Сорос. Но из-за возникших разногласий, в частности, по вопросам найма руководящих сотрудников в организацию, глава фондовой империи изменил свое решение.

Джордж Сорос — основатель фонда Soros Fund Management, активы которого Bloomberg оценивает в $28 млрд. Сам инвестор при этом владеет состоянием в $8,5 млрд, по данным агентства, и $6,7 млрд — согласно Forbes.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Platformer: Twitter отказывается платить за услуги Google Cloud
  2. 2 Число краж в российских магазинах выросло на 20%
  3. 3 «АвтоВАЗ» проверит дилерские центры из-за завышения цен на новую Lada Vesta
  4. 4 Завышение цен на Lada Vesta, 14-летний сотрудник SpaceX, столкновения самолетов с птицами: главное 11 июня
  5. 5 Как избежать повышения затрат и срыва сроков при разработке ИТ-проекта
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июня 2023

Investment Readiness Accelerator

11 июня 2023

«Начни иначе»

15 июня 2023

Loud

15 июня 2023

ИНКновация

18 июня 2023

Jet Security Team

Все ВОЗМОЖНОСТИ