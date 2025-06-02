Состояние богатейших бизнесменов России выросло в 2025 году на $22,6 млрд

Потанин, у которого по версии Bloomberg самое большое состояние в России, увеличил капитал на $3,82 млрд — до $31,7 млрд, а Усманов — на $3,7 млрд, до $16,9 млрд.

Состояние владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева сократилось на $1,77 млрд, до $9,21 млрд, он стал лидером по снижению.

В первую сотню миллиардеров также включены бизнесмены Вагит Аликперов (+$561 млн, до $25,9 млрд) и Владимир Лисин (-$1,62 млрд до $24,2 млрд), Леонид Михельсон (+$860 млн, до $23,2 млрд), Алексей Мордашов (-$598 млн, до $22,6 млрд), Алексей Мельниченко (+$1,59 млрд, до $21,8 млрд)

Для сравнения, состояние Илона Маска с начала 2025 года рухнуло на $53,8 млрд, до $379 млрд, а Джеффа Безоса — на $12,3 млрд, до $226 млрд. Марк Цукерберг стал богаче на $21,4 млрд, его состояние достигло $229 млрд.

«Индекс миллиардеров» публикуется с 2012 года, в него входят 500 самых богатых людей мира.

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