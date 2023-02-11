Каждый третий топ-менеджер обращается за помощью к психологам — исследование

Каждый третий топ-менеджер российских компаний обращается за помощью к психологам, показало исследование. Большая часть руководителей призналась, что рабочая нагрузка на них в 2022 году выросла, они стали более жесткими в принятии корпоративных решений.

Исследование среди топ-менеджеров компаний провели специалисты консалтинговой компании Kontakt InterSearch Russia.

В 2022 году руководители стали чаще беспокоиться о своем здоровье – в этом признались 47% респондентов. 28% топ-менеджеров в прошедшем году обращались за помощью к психологам, 14% из них делали это регулярно.

«От того, насколько руководитель способен справиться со своим состоянием и собственным уровнем тревоги в сложные периоды, зависит дееспособность команды и успех компании в целом», – отметила партнер Kontakt InterSearch Елена Демьянишникова.

Каждый третий опрошенный испытывает стресс постоянно, говорится в исследовании. В 62% случаев главной причиной, которая вызывает стрессовое состояние, респонденты назвали ситуацию неопределенности, в 32% случаев – финансовые вопросы. Самым эффективным средством борьбы со стрессом опрошенные считают общение с семьей и близкими.

«Если руководитель переносит свои реакции на других, транслирует свои защитные механизмы и действует под влиянием собственных деструкторов и стресса, это неизбежно отражается на команде и точно не поможет компании справиться с турбулентностью ситуации», – подчеркнул эксперт.

Kontakt InterSearch Russia провела исследование в феврале 2023 года. В нем участвовали 572 руководителя компаний.

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