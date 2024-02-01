Состояние самых богатых россиян увеличилось на $8 млрд с начала 2024 года, то есть за один месяц. Больше других разбогатели Алексей Мордашов, Владимир Лисин и Вагит Алекперов, уменьшилось состояние Татьяны Бакальчук, Геннадия Тимченко, Виктора Вексельберга.
Богатейшие россияне нарастили объем своего финансового состояния на $8 млрд с начала 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Больше других разбогатели Алексей Мордашов (“Северсталь”, +$2,1 млрд до $23 млрд), Владимир Лисин (НЛМК, +$1,35 млрд до $25,3 млрд), Вагит Алекперов (“Лукойл”, +$838 млн до $25,5 млрд).
Больше всего убытков понесли Геннадий Тимченко (“Новатэк”, –$248 млн до $13,9 млрд), Виктор Вексельберг (“Ренова”, –$208 млн до $7,02 млрд), Татьяна Бакальчук (Wildberries, –$177 млн до $5,32 млрд).
По подсчетам аналитиков Henley & Partners, число долларовых миллионеров в России сократилось на 24% за последние 10 лет.
Фото на обложке: Thichaa /
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