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Владелец легендарного аукционного дома запланировал вывести его на фондовую биржу

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Легендарный аукционный дом Sotheby’s планируют вновь сделать публичной компанией. Он перестал быть таковой в 2019 году, когда дом купил французский миллиардер Патрик Драи. Он же и начал переговоры о возможном проведении IPO Sotheby's в следующем году.

Владелец легендарного аукционного дома запланировал вывести его на фондовую биржу

О планах Sotheby’s на проведение IPO пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Владелец аукционного дома Патрик Драи начал переговоры с консультантами о возможном выходе компании на биржу. По предварительной информации, это может случиться в 2022 году. IPO Sotheby’s хотят провести на одной из бирж в США.

Аукционный дом Sotheby’s был публичной компанией в течение более чем 30 лет, пока в 2019 году его владельцем не стал французский миллиардер, глава телекоммуникационной корпорации Altice Патрик Драи. Forbes оценивает его состояние в $7,6 млрд, Sotheby’s он купил за $3,7 млрд.

Главным конкурентом Sotheby’s на рынке произведений искусства является аукционный дом Christie’s, которым владеет французский миллиардер Франсуа-Арни Пино.

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Фото на обложке: mm7 / Shutterstock

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