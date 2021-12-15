Владелец легендарного аукционного дома запланировал вывести его на фондовую биржу

Легендарный аукционный дом Sotheby’s планируют вновь сделать публичной компанией. Он перестал быть таковой в 2019 году, когда дом купил французский миллиардер Патрик Драи. Он же и начал переговоры о возможном проведении IPO Sotheby's в следующем году.
О планах Sotheby’s на проведение IPO пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Владелец аукционного дома Патрик Драи начал переговоры с консультантами о возможном выходе компании на биржу. По предварительной информации, это может случиться в 2022 году. IPO Sotheby’s хотят провести на одной из бирж в США.
Аукционный дом Sotheby’s был публичной компанией в течение более чем 30 лет, пока в 2019 году его владельцем не стал французский миллиардер, глава телекоммуникационной корпорации Altice Патрик Драи. Forbes оценивает его состояние в $7,6 млрд, Sotheby’s он купил за $3,7 млрд.
Главным конкурентом Sotheby’s на рынке произведений искусства является аукционный дом Christie’s, которым владеет французский миллиардер Франсуа-Арни Пино.
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Фото на обложке: mm7 /
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